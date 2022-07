Le REPEMOBILE lance sa campagne de consultation

Le camion médicalisé (répémobile) du Réseau Périnatal de Mayotte, propose des consultations itinérantes médicales (gynécologiques et obstétriques) et sociales d’information et d’orientation.

Chaque semaine, notre sage-femme et intervenante sociale sillonnent les routes et les villages de Mayotte pour aller à la rencontre des femmes en âge de procréer et de leur conjoint. Ce mois-ci l’équipe de la Répémobile sera présente de 8h30 à 15h00 : Mardi 19 juillet : MJC de VAHIBÉ

Jeudi 21 juillet : Stade de foot de MALAMANI

Mardi 26 juillet : Plateau de MANGAJOU

Jeudi 28 juillet : MJC de BARAKANI Le Réseau de Périnatalité de Mayotte a pour principal objectif d’améliorer, renforcer la qualité et la sécurité de la prise en charge en périnatalité sur le territoire depuis 2009. Des missions qui s’articulent notamment autour de l’information et de l’orientation des usagers dans les parcours de soins. C’est donc à travers cet axe qu'ils sensibilisent les mahorais aux thématiques suivantes : contraception d’urgence,

IST

IVG

parentalité

désir de grossesse

allaitement et soin de l’enfance etc.

