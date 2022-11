Le retour de la paix à Mayotte passe-t-il par Moroni

Une grande partie des personnes arrêtées dans le cadre de la lutte contre les violences est issue de l’immigration illégale. Il s’agit de jeunes comoriens majoritairement.

Depuis le début des violences à Mayotte, une dés causes présumées serait l’immigration clandestine. Et les tenants de ce raisonnement donnent comme preuve, la surreprésentation de jeunes en situation irrégulière parmi les délinquants appréhendés par les forces de l’ordre.

La relation directe entre immigration clandestine et insécurité est admise à Mayotte depuis très longtemps. Invité de la matinale de Mayotte La 1ère en Aout 2020 Jean-François Colombet, alors préfet de Mayotte avait déclaré que «Ça n’est pas politiquement correct de le dire, mais je le dis et j’assume mes propos : il y a un lien direct entre l’arrêt de l’éloignement et la flambée de violence."

Les dernières déclarations du président Emmanuel Macron sont sans équivoque quoi que moins stigmatisantes : « Nous allons maintenant lancer un travail beaucoup plus vigoureux avec les Comores pour stopper les départs. » Des paroles qui forcément sont bien accueillies sur l’île au lagon où les responsables politiques sont moins conciliants. Le maire LR de Mamoudzou a parlé de terroristes et d’opérations de déstabilisation de Mayotte, il réfute la thèse d’affrontements entre bandes rivales.

Le 23 novembre dernier, Estelle Youssouffa, députée sans étiquette de la première circonscription de Mayotte était invitée sur France 24 et elle a été on ne peut plus claire :

« Il y a un discours des autorités comoriennes qui enjoignent leur population à aller à Mayotte… Aujourd’hui, 80% des détenus dans notre prison sont des Comoriens en situation irrégulière. Donc faire le lien entre la violence et l’immigration à Mayotte, c’est une évidence. »

Mansour Kamrdine, député LR alerte depuis son précédent mandat. Le 1er septembre 2021, le parlementaire a réitéré ses positions dans Europe Midi :

"Aujourd’hui, il est clair que cette insécurité prégnante sur le territoire puise en partie sa source dans l’immigration clandestine…"

La solution du problème se trouve en partie dans l’Union des Comores. Si c’est le cas, elle relève donc de la diplomatie française. Le plus grand problème réside dans le fait que pour Moroni, un Comorien est chez lui à Mayotte, comme à Anjouan, Mohéli ou Grande Comores. Tant que cette question de souveraineté ne sera réglée, il sera difficile de difficile d’aborder un autre qui forcément est minime aux yeux des autorités Comoriennes.