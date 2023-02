Le statut des gardiens de prison revalorisé

Dans le cadre d'une visite mardi à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire (Enap), basée à Agen, le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti a annoncé une revalorisation du statut des agents pénitentiaires. Des mesures qui visent à faire face aux difficultés de recrutement des surveillants.

Zalihata Dahalani •

À compter du 1er janvier 2024, le corps des surveillants pénitentiaires passera en catégorie B de la fonction publique, et celui des officiers en catégorie A. Une annonce faite par Eric Dupond-Moretti ce mardi, devant la 215ème promotion d'élèves de l’ENAP. Auparavant les premiers étaient des fonctionnaires de catégorie C, les seconds, de catégorie B.

Réclamée depuis longtemps par les syndicats, cette réforme impliquera une revalorisation salariale « importante », a assuré le ministre, même si elle n’est pas encore chiffrée. Une décision devrait être prise à la fin du printemps.

Actuellement, les agents pénitentiaires de catégorie C sont rémunérés entre 1.693 et 2.401 euros net par mois (hors primes et indemnités), en fonction de leur expérience, selon la grille de rémunération de juillet 2022, publiée par le Syndicat pénitentiaire des surveillants (SPS). Les syndicats sont satisfaits de cette annonce mais restent « vigilants ».

Le secrétaire national du syndicat Ufap-Unsa, Wilfried Fonck, a estimé qu’« il faut vraiment en profiter pour aller au-delà et redéfinir les missions du surveillant ».

Avec un milieu carcéral tendu du fait de la surpopulation de la seule prison de l’île, les surveillants pénitentiaires de Mayotte en attendent beaucoup plus du Gare des Sceaux.