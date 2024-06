Législatives 2024. « Je porte une voix différente, celle des travailleurs » affirme le candidat Saify Mickaël Goulamaly

Saify Mickaël Goulamaly est candidat investi par le parti Lutte Ouvrière, d’extrême gauche, pour la législative de la 1ère circonscription

« Je ne m’imagine pas siéger au palais Bourbon, mais si cela devait arriver j’irais porter la voix des travailleurs », Saify Mickaël Goulamaly est lucide sur ses chances dans cette élection : « je ne prétends pas qu’élu député, avec mes petits bras et ma petite tête je vais sauver Mayotte ».

C’est une candidature de témoignage assumée que présente le militant Lutte Ouvrière. Il va à rebours de tous les discours que l’on entend à Mayotte sur l’immigration : « pour nous, le problème c’est le capitalisme et non pas l’étranger »… « Si je venais d’un pays où je ne pourrais pas vivre dignement, je partirais, on ne peut pas s’opposer à ça » ; selon lui « les murs et les barbelés, on voit bien que ça ne fonctionne pas ».

Saify Mickaël Goulamaly explique que Lutte Ouvrière ne se joint au nouveau Front Populaire car « il n’est pas anticapitaliste, c’est une large coalition hétéroclite ». Il rejette aussi la revendication de la convergence sociale car « déjà en France on vit mal. Il nous faudrait des salaires d’au moins 2000 euros ». « J’espère que cette conscience de classe va monter et qu’on va créer un parti ici. Le changement viendra de la base ».