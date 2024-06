Les collégiennes de Chiconi s'inclinent pour leur entrée en lice au championnat de France UNSS de futsal

Les joueuses du collège de Chiconi sont entrées en lice, mercredi, au championnat de France UNSS de futsal. Retour sur la première journée de compétition avec Yannis Abdallah, jeune reporter UNSS et membre de la classe média du collège de Chiconi.

Lors du premier match à 11h30, notre équipe de Chiconi a essayé tant bien que mal de résister à la pression du collège Val de Rosement à Besançon. Malheureusement, elles encaissent le premier but à la 4ème minute. Notre équipe se trouve donc démobilisée face à une équipe enchaînant un jeu en une touche avec beaucoup de mouvement. Les buts s’enchaînent pour l’équipe adverse en arrivant jusqu’à un total de 13 buts. Heureusement, nos joueuses ne se sont pas découragées avec notre Gardienne Naymy ayant effectué plus de 15 arrêts. De plus, Djaridatah vient adoucir le score en mettant un but en fin de match. Son but permet à nos joueuses de relever la tête malgré l’addition salée. Nous tenons à souligner la venue de nombreux mahorais pour soutenir notre équipe à Bar le Duc. Même si le score n’était pas en faveur de Chiconi, l’ambiance était au rendez-vous.

cri de guerre des joueuses de Chiconi • ©Collège de Chiconi

Lors du deuxième match à 15h contre le collège Louis Armand d’Orléans, notre équipe s’incline sur un score 2-0. Pourtant, les occasions étaient pour nos mahoraises qui n’ont pas réussi à trouver le chemin du cadre. Judd Alvidah, Héléana, Djaridatah ont, chacune leur tour, essayé de faire trembler les filets, mais rien n'y fait. La portière d’Orléans et le poteau en décident autrement. À la fin de ce match, les larmes sont de sorties sur le visage de nos joueuses et de leurs entraîneurs. Mais leurs adversaires deviennent vite un compatissante et les accueillent à bras ouverts. En effet, la déception est grande car notre équipe jouera dans la poule basse pour essayer d’aller chercher au mieux la 9ème place de ce championnat de France.

Nous vous partagerons sous la forme d'une série d'articles le séjour des joueuses dans l'hexagone grâce à Yannis Abdallah, jeune reporter UNSS et membre de la classe média du collège de Chiconi.