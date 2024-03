Les conseils d'une diététicienne pour se nourrir durant le ramadan

La nutrition devient un enjeu durant la période du ramadan, entre rupture du jeûne et bonne santé, il faut trouver l'équilibre alimentaire.

Alors que le mois du ramadan est rythmé par la rupture du jeûne, souvent un repas copieux partagé en famille, les conseils de nutrition ne sont pas à négliger pour se maintenir en bonne santé. A commencer par maintenir trois repas par jour : à l'iftar, à 18h30, après le Tarawih vers 21h et vers 3h du matin.

"Au niveau des sources de protéines il va falloir privilégier les viandes blanches par rapport aux viandes rouges, qui ont plus de mauvais gras", explique Elisa Lemor, diététicienne. "Les cuisses de poulet peuvent être intéressantes par rapport aux mabawas, elles sont moins grasses, il y a moins de peau. On peut les faire en sauce, en bouillon ou au four si on veut que ce soit plus croustillant."

Eviter les fritures

L'essentiel étant de maintenir un repas équilibré, avec une portion de légume, de féculent et une source de protéine, comme de la viande, du poisson ou des œufs. "Bien sûr, il faut limiter ce qui est friture et favoriser les aliments crus comme les concombres, les carottes, les choux ou la salade", énumère la diététicienne. "Pour les autres légumes, il vaut mieux favoriser une cuisson à la poêle sans trop d'huile ou les faire bouillir."

Autre conseil : "Utiliser des épices, ça permet de donner du goût sans ajouter de sel, ce qui est important surtout quand on fait de l'hypertension artérielle." Le jeûne est également déconseillé pour certaines pathologies, comme le diabète. "Le plus gros risque avec l'hypoglycémie, c'est de faire un coma hypoglycémique et ça peut entraîner beaucoup de complications", explique François Xavier, infirmier à l'association Rediab Ylang. "Malheureusement, les Mahorais ont tendance à négliger leur diabète pendant le ramadan."