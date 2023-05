Les effets néfastes des embouteillages sur la santé des Mahorais

Partager :

Aujourd’hui, Mayotte est confrontée à un problème majeur , les embouteillages. Les habitants sont de plus en plus nombreux à se plaindre de la saturation des routes, des travaux incessants et du comportement des automobilistes. Les conséquences sont multiples et affectent tant la santé physique que mentale des usagers. Halda Halidi, notre journaliste, a enquêté sur cette situation préoccupante.

T.AH - H.H - G.L •

Pour réaliser un simple trajet, il faut désormais prévoir de longues heures d’attente. Certaines personnes doivent se lever très tôt le matin et rentrer tard le soir pour éviter les embouteillages, ce qui a des conséquences dramatiques sur leur vie de famille et leur santé. Le corps médical tire la sonnette d’alarme, car les embouteillages ont des conséquences néfastes sur la santé des habitants de Mayotte. En effet, le temps passé assis en voiture entraîne des douleurs lombaires. Des douleurs qui représentent 20 % des motifs de consultations chez les kinésithérapeutes locaux. « Les gens sont souvent assis, déjà en voiture pour venir au travail, ils sont vraiment sédentaires et ils ont souvent des problèmes de dos », explique Damien Rodriguez, un masseur-kinésithérapeute. Mais les conséquences des embouteillages ne s’arrêtent pas là. Les usagers de la route subissent également des effets néfastes sur leur sommeil et leur humeur. « Les adultes et les enfants peuvent être impactés à la fois sur leur sommeil. Il peut y avoir des difficultés de concentration de mémorisation qui impactent plutôt les enfants. Les adultes vont être plutôt irritables, très facilement sur les nerfs, agressifs et stressés. Et le stress peut impacter certaines pathologies chroniques, notamment l’hypertension », alerte Ines Merah, médecin généraliste. Situation critique de la santé mentale Cependant, l’impact le plus préoccupant des embouteillages est sans doute sur la vie familiale et l’éducation des enfants. De nombreux parents passent des heures dans les bouchons, ce qui les empêche de passer du temps avec leurs enfants et de participer à leur éducation. « Les parents qui quittent la maison à 4 h du matin et qui reviennent à 20 h le soir n’ont pas vu leurs enfants, n’ont pas vu grandir leurs enfants. L’éducation de nos enfants aujourd’hui est aussi prise en otage et c’est une bombe à retardement pour cette île qui aujourd’hui en pâtit déjà énormément. Ce sont des enfants qui n’auront pas eu suffisamment de présence parentale », alerte Oussamie Mouslim, psychologue. Face à cette situation alarmante, il est urgent que les autorités locales agissent pour améliorer les réseaux routiers et les transports en commun. Cette question est devenue un enjeu majeur pour le développement économique et sociétal de Mayotte.

