Les enseignants du lycée de Kahani se sentent menacés

Dans ce lycée de Kahani, la sécurité des étudiants, des agents et des enseignants n'est plus garantie. Ils se sentent en danger depuis que des individus armés ont envahi l'établissement avec des pierres et des barres de fer.

Les élèves étaient en train de courir partout on a essayé de les canaliser comme on a pu mais on n'était pas assez nombreux pour agir. Professeur au lycée de Kahani

Ces actes remontent à lundi dernier, la rixe entre élèves a débordé au sein du lycée entraînant une chasse à l’homme et la panique générale dans l’établissement.

Les forces de l'ordre devant le lycée polyvalent de Kahani, dans le centre de Mayotte • ©LSH

La communauté éducative de l'établissement appelle au renforcement du personnel de sécurité autour et à l'intérieur de l'établissement. Face à ce problème, la réponse du rectorat est de recruter une société de sécurité pour sécuriser le lycée de Kahani.