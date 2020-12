Les langues mahoraises kibushi et shimaoré bientôt à l’école

C’est un long combat, porté notamment par l’association Shimé, qui est en passe d’être gagné: l’enseignement des langues locales mahoraises à l’école. Une proposition de loi en ce sens a été déposée par le sénateur Hassani Abdallah et elle a été adoptée au sénat.

Kalathoumi Abdil-Hadi •

Ecoles de Mayotte

Spelo Rastami, président de Shimé • ©Emmanuel Tusevo

" Les enfants mahorais ne sont plus de culture orale, car depuis très petits, ils vont à l’école, et comme ailleurs, ils apprennent depuis leur plus tendre jeunesse à lire et à écrire en langue autre que la langue de leurs papas et leurs mamans." Rastami Spelo, président de l'association SHIME (Shimaoré Méthodique)

Le sénateur Hassani Abdallah, avec une proposition de loi, a fait abroger à l’unanimité par le sénat l’article 372-1 du code de l’éducation. Un article du code de l’éducation qui empêchait jusque-là, l’entrée de nos langues à l’école et qui rendait donc impraticable à Mayotte l’article 312-10 du code de l’éducation.Cet article permet l’apprentissage « des langues et des cultures régionales appartenant au patrimoine de la France, leur enseignement est favorisé prioritairement dans les régions où elles sont en usage ». Et s’il y a un territoire où les langues régionales sont en usage, c’est bien à Mayotte. L’abrogation de cette loi, sera une avancée énorme alors même qu’un travail, sur la graphie de nos langues, a déjà été fait.Le président de l’association Shimé, association, qui depuis plus de vingt ans, milite pour la préservation des langues mahoraises, a déclaré être « très satisfait ».Reste à savoir à quelle date les langues mahoraises seront enseignées et apprises aux écoliers. La proposition de loi du sénateur Hassani Abdallah est en cours de navette parlementaire. On attend la décision l’avis de nos députés.

