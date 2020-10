Lutte contre l’immigration clandestine : la sous-préfète LIC , Nathalie Gimonet à la rencontre des maires

La sous-préfète LIC multiplie les séances de travail et les visites de terrain avec les maires de Mayotte pour renforcer la politique de lutte contre l’immigration clandestine.

Nathalie Gimonet qui a remplacé Julien Kerdoncuf au poste de sous-préfet en charge de la lutte contre l’immigration clandestine effectue depuis le 29 septembre des visites de terrain . Elle a rencontré les maires des communes de Bandraboua, Boueni, Dzaoudzi-Labattoir, Kani-Keli, Mamoudzou, M'tsamboro et Pamandzi.Une tournée de l’île sur des sujets précis notamment : les moyens et les résultats de l'opération SHIKANDRA et coopération entre services d'investigation spécialisés dans la lutte contre l'immigration clandestine (GELIC et BMR) et les équipes municipales. Échanges nourris sur l'insécurité et l'habitat illégal.La sous-préfète a également défini les priorités des prochains mois: combattre l'emploi d'étrangers sans titre, les marchands de sommeil, les reconnaissances frauduleuses de paternité, la fraude documentaire et les fausses attestations d'hébergement.Accompagnée des équipes du GELIC et de la BMR, la sous-préfète LIC rencontrera l'ensemble des maires du territoire dans les prochaines semaines.