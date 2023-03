Madagascar : études à l’étranger et fuite des cerveaux

Les jeunes bacheliers et étudiants se sont précipités la semaine dernière au salon des études à l’étranger. Beaucoup veulent partir. Le problème est que très peu envisagent de revenir

Bruno Minas •

Des universités de plusieurs pays ont installé des stands dans un grand centre commercial de la capitale malgache avec des slogans aguicheurs : « réalisez votre rêve d’étudier en France » ou « frais de dossiers à zéro ariary ».

La France est la destination la plus demandée, c’est une vieille tradition et la pratique de la langue facilite la vie des étudiants ; mais il y a aussi le Maroc, le Canada, l’île Maurice, et la destination la plus proche : la Réunion. 2 000 candidats au départ ont visité le salon mardi et mercredi dernier.

Chaque année 5000 jeunes malgaches partent pour les études quand ils ont réussi à réunir l’argent du voyage et du logement. Les diplômes acquis à l’extérieur sont valorisés, mais ces opérations organisent une fuite des cerveaux.

Madagascar perd ainsi ses forces vives faute de pouvoir fournir des emplois et des salaires à la hauteur des attentes. Il a été calculé que 75% des diplômés se débrouillent pour ne pas revenir à Madagascar.