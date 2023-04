Madi Moussa Velou : « Nous allons arrêter d’accueillir les non-assurés dans les PMI »

Madi Moussa Velou, vice-président du Conseil Départemental chargé de la solidarité, l’action sociale et la santé, était l’invité de Zakweli ce mardi

Bruno Minas •

On a du mal à comprendre, alors que nous sommes le département le plus jeune, le plus en difficulté, nous sommes les moins accompagnés par l’Etat. Madi Moussa Velou, vice-président du Conseil Départemental chargé de la solidarité, l’action sociale et la santé

Madi Moussa Velou confirme une décision prise lors de la dernière réunion budgétaire : «d’ici deux ou trois mois, nous allons arrêter d’accueillir les non-assurés dans les PMI. Les personnes de nationalité étrangère non affiliées à la sécurité sociale représentent 85% du public» assure l’élu ; « ils devront aller au CHM », martèle-t-il, « l’aide médicale d’Etat est une nécessité ».

L’élu évoque une multitude de rapports ministériels « qui n’ont pas tous été rendus publics » faisant le même constat du peu de soutien de l’Etat, « ils nous donnent tous raison »… « Le Conseil Départemental ne peut plus et ne doit plus assumer ces missions à la place de l’Etat ».

Interrogé sur le rejet d’une motion de l’opposition pour relancer une politique de planification familiale, Madi Moussa Velou renvoie, encore une fois, à la responsabilité de l’Etat : « c’est le travail de l’ARS, elle se doit de réagir ».