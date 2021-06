Hélène Pollozec : « il me tient à cœur d’aider les personnes âgées dépendantes »

« Je débarque dans le paysage politique mahorais » dit-elle, « je suis rentrée à Mayotte il y a deux ans. J’ai vécu à l’étranger et j’ai vu ce que l’on pourrait faire à Mayotte ».

Il me tient à cœur d’aider les personnes âgées dépendantes - j’ai moi-même accompagné mon grand-père jusqu’à la fin de sa vie - Il y en a de plus en plus, leurs familles ne sont pas toujours présentes sur le territoire. Nous allons soutenir les aidants. Notre action ira aussi en faveur des personnes en situation de handicap.