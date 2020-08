Interpellé il y a une dizaine de jours, il est à nouveau arrêté pour tentative de viol

Interpellé il y a une quinzaine de jours, un jeune homme avait obtenu un certificat médical déclenchant une enquête du parquet contre les policiers. Hier, il a de nouveauété arrêté pour avoir tenté de violer une femme.

Fahar Ousséni •

Nous avons l'habitude d'interpeller régulièrement les mêmes individus qui terrorisent les gens. Qu'ils soient relâchés par la justice c'est une chose mais de là à inverser la situation et poursuivre les policiers qui font leur travail avec beaucoup de professionnalisme c'en est trop. Nous attendons de voir de quoi sera-t-on poursuivi cette fois-ci pour avoir interpellé un criminel présumé. Un policier

Il y a une quinzaine de jours, des policiers de la BAC dénonçaient un climat anti-flic et un manque de soutien du parquet.Alors qu'ils parvenaient tant bien que mal à interpeller l'auteur d'un vol commis avec violences aux environs de Hamaha (Mamoudzou), le parquet demandait l'ouverture d'une enquête pour violences par personnes dépositaires de l'autorité publique sur le jeune interpellé. Non contents de cette décision qu'ils estiment hâtive et injustifiée, les policiers faisaient part de leur colère, arguant que les dénonciations mensongères du plaignant étaient étayées par un certificat médical farfelu qui inspire la haine du flic.Le même jeune a été interpellé hier par la BAC pour des faits de tentative de viol sur une jeune fille mineure à Hamaha. La victime a été traînée par le mis en cause jusqu’à la mangrove et l’auteur l’aurait menacée avec un couteau pour la violer. Il lui a caressé le sexe et une personne qui passait par là a mis en fuite l’individu.