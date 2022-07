Kaweni : la transformation est en marche

C’est sous un soleil de plomb mais abrités sous la toute nouvelle ombrière que l’inauguration du parc SPPM a été faite ce jeudi ; il a fallu un an de travaux pour obtenir ce résultat tant attendu par la population.

Mayotte la 1ere •

La transformation de Kaweni se fait grâce à la mobilisation de tous et à l’ANRU. 150 millions sur 5 ans. Un défi que la commune semble prête à le relever. Ce parc marque la fin de la première phase des travaux prévus pour la transformation de Kaweni. Il est situé juste à côté de la MJC, non loin de la poste, du lycée et des écoles environnantes. Le parc SPPM offre à la population une plateforme sécurisée pour que les enfants puissent prendre le bus en toute sécurité, une ombrière pour les manifestations, une aire de jeux pour les enfants et autre boulodrome.

Parc SPPM à Kaweni, commune de Mamoudzou • ©mairie de Mamoudzou

Pour le maire Ambdilwahédou Soumaila, ce n’est que le début d’un chantier gigantesque qui doit transformer Kaweni en un lieu où il fait bon vivre.

Ces aménagements visent non seulement à améliorer le cadre de vie des habitants (…) mais également à apporter plus de sécurité. Ambdilwahedou Soumaïla, maire de Mamoudzou lors de l'inauguration du parc SPPM à Kaweni

Des activités de restauration et de productions locales auront également leur place sur ce lieu.

Proposer des espaces de vie adaptés aux besoins de la population reste le fil conducteur pour tous. Dans son discours d’inauguration, le maire n’a cessé de remercier les partenaires financiers, l’ANRU ou encre le conseil départemental et l’Europe.

Remise de la clé du parc SPPM de Kaweni • ©mairie de Mamoudzou

L’inauguration de toute structure à Mayotte pose la problématique de la gestion. Ici, la commune s’appuie sur le tissu associatif très riche de ce village. L’association Action coup de pouce a la lourde tâche de s’assurer du bon fonctionnement du parc. Les membres, qui se sont vus remettre la clé du parc, se sont ainsi engagés à être présent de 6h à 21h tous les jours « pour garantir la propreté, la sécurité et l’animation du parc ».

Inauguration Parc SPPM de Kaweni, les associations mobilisées • ©mairie de Mamoudzou

La mobilisation de tous les acteurs dans ce projet, les institutionnels, les entreprises qui ont tenu les délais, et les habitants renvoie finalement au slogan du projet : « Kaweni se transforme avec vous ». Et pour la préfecture représentée par le directeur adjoint de la Deal, Jérôme Josserand, inclure la population revient à « leur donner envie de collaborer avec la collectivité ».

Du côté de la commune, il s’agit avant tout de

permettre aux populations de Kaweni d’accéder à l’offre d’emploi et d’accompagner le développement de filières d’activités économiques à l’échelle de Kaweni. Ambdilwahedou Soumaïla.

Ce jeudi matin, c’était donc la fête avec tout un parterre d’invités composés d’élus, de personnalités de la commune et du village de Kaweni, sans oublier les habitants. Les enfants présents ont d’ailleurs pu tester les structures mises à leur disposition. Même les élus s’y sont essayés.