L’inclusion au cœur de la semaine Olympique et Paralympique au collège de Kwalé

Dans le cadre de la semaine olympique et paralympique nationale, le Collège de Kwalé a organisé ses propres Jeux paralympiques, l’occasion d’accueillir en son sein plusieurs jeunes de CM2, y compris des élèves Ulys et de jeunes autistes venus des établissements voisins de Tsoundzou et Doujani.

Ismael Mohamed Ali •

Le Collège de Kwalé a organisé ses propres Jeux paralympiques, inclusifs. Quatre écoles ont fait le déplacement dont trois de Tsoundzou et une de Doujani. La thématique cette année tourne autour du sport et du handicap. L’occasion d’accueillir plusieurs jeunes de CM2 notamment des élèves scolarisés dans des classes Ulis présentant des troubles des fonctions motrices, auditives, de la vue, du langage ou autistiques. ateliers Cécifoot, basket en fauteuil ou encore break-dance au collège de Kwalé • ©Ismael Mohamed Ali Découverte de plusieurs disciplines Cécifoot, basket en fauteuil ou encore breakdance sont au programme . Faire vivre un sport à travers un handicap (malvoyance, paraplégie ou problème d’ouïe), tel est l'objectif de ces jeux. La flamme de la joie dans l’effort, du respect et du partage d’être ensemble, de l’éducation par le sport, brille sur le Collège de Kwalé. L’investissement des élèves est total au point où la sueur et une pluie salvatrice se confondent Parmi la centaine d’enfants, certains se distinguent : Waël, 10 ans, est venu avec l’association Autisme Mayotte. Concerné par le trouble du spectre autistique, l’élève de CM2 s’essaie pour la première fois au basket en fauteuil. ateliers Cécifoot, basket en fauteuil ou encore break-dance au collège de Kwalé • ©Ismael Mohamed Ali Une partie de basket en fauteuil âpre et disputée . Les élèves se muent en coach, en accompagnateur. C’est le cas de Naima, 15 ans, en classe de 3ème au Collège de Kwalé qui délivre de précieux conseils sur le bord du terrain. Plus vite, plus haut, plus fort est la devise olympique. Une devise à laquelle, on peut ajouter échange, partage, solidarité. Les Jeux paralympiques du Collège de Kwalé se poursuivent jusqu’à vendredi, jour de la remise des médailles et de la cérémonie de clôture!

