Saccage du plateau couvert de Kawéni, la ville de Mamoudzou a porté plainte

Le maire de Mamoudzou Ambdilwahédou Soumaila était ce matin l’invité de Zakwéli

P.Z •

Ambdilwahedou Soumaila, Maire de Mamoudzou était l'invité de Zakweli

Avec le maire de Mamoudzou, nous avons pu aborder différents sujets relatifs à l’insécurité, la justice, l’économie, l’aménagement, le bien-être et le sport.

Concernant le saccage la semaine dernière du flambant neuf plateau couvert de Kawéni, il a précisé que la ville a porté plainte, qu’une enquête est en cours, et que la municipalité ne se laissera pas intimider par quelques voyous.

La commune poursuivra ses différents investissements en faveur de la jeunesse et pour le sport. En ce qui concerne la condamnation en décembre dernier d’un Conseiller Municipal pour faux en écriture, le Maire a annoncé qu’il sera remplacé dans les semaines à venir dès que le document officiel de saisie lui sera parvenu. Sur le volet économique le maire est revenu sur ses différentes rencontres ces derniers jours avec les acteurs économiques de la rue du commerce.

Un questionnaire leur a été remis, pour mieux évaluer les besoins des commerçants afin de dynamiser la zone et d’améliorer leurs conditions de travail (place de parkings, ramassage des déchets..).

En ce qui concerne le front de mer de Mamoudzou, via une convention de transfert de maitrise d’ouvrage signé avec le Département le mois dernier, Ambdilwahedou Soumaila confirme que la commune pilote les prochains travaux sur cet espace public très fréquenté qui sera métamorphosé pour renforcer l’attractivité, et offrir aux usagers un site rénové, accueillant et fréquentable à toute heure, favorisant ainsi l’animation économique du front de mer de Mamoudzou.

Enfin le maire est revenu sur la sortie pédestre de Majimbini organisée hier à travers deux trajets de 6 et 11 km. L’occasion d’allier la découverte de paysages, l’endurance, mais la cohésion à travers le vivre-ensemble.

Un agenda événementiel de la commune de Mamoudzou sera édité prochainement dans ce sens, a conclu le maire.