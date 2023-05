Saïd Mohamed Djanfar : « Il faut retrouver le vivre ensemble »

Saïd Mohamed Djanfar, adjoint au maire de Mamoudzou, était l’invité de Zakweli ce vendredi

Youmna Ouilda •

La municipalité de Mamoudzou organise ce samedi 13 mai une « journée du vivre ensemble ». « Les Nations Unies ont voté cette journée internationale » explique Saïd Mohamed Djanfar, « nous avons choisi comme thèmes : la citoyenneté, la famille, et la parentalité ».

Ces thèmes seront abordés lors d’une conférence samedi matin à la MJC de Mamoudzou. « L’animatrice de la conférence sera la directrice de l’Union des Familles Rafati Djihadi. Nous écouterons les conférenciers Faissoil Soihili, sociologue, Hadidja Madi Hassani, psychologue et Mouhoutar Salim que l’on ne présente plus. Ce sont des gens qui connaissent notre histoire, et qui sauront faire le bilan entre le passé et le présent ».

Saïd Mohamed Djanfar insiste sur le fait que ces conférences seront interactives, « chacun pourra intervenir, poser des questions. Nous espérons environ 200 personnes, comme l’an dernier lors de la 1ère édition ».

A l’issue de cette rencontre, une visite sera organisée sur la Pointe Mahabou « où nous avons planté un arbre du vivre ensemble l’an dernier… Il y aura aussi des démonstrations sportives et culturelles, des danses traditionnelles, un madjiliss… ». « Ce sera un moment convivial » conclut l’adjoint au maire.