Zanzibar : les « mangeurs du midi » sont ciblés pendant le ramadan

A Zanzibar, tourisme et religion ne font pas toujours bon ménage. A tel point que les autorités locales demandent un peu plus de tolérance aux habitants et aux policiers qui emploient la manière forte pour faire respecter le ramadan

Bruno Minas •

12 personnes ont été arrêtées par la police ces derniers jours pour ne pas avoir respecté le jeûne. Observées par des caméras de vidéo-surveillance, elles ont été prises en flagrant délit en train de manger en plein jour dans un jardin public. Les règles locales interdisent à tous de manger en public en journée pendant le ramadan. Cela s’applique aussi aux touristes. La semaine dernière un tour-opérateur francophone a dû payer une amende pour avoir laissé ses clients pique-niquer. La police a publié un communiqué rappelant que tout contrevenant sera conduit au commissariat et déférédevant un tribunal. Inquiet pour l’image du pays, le gouvernement a cependant appelé à la tolérance aussi bien les policiers que les habitants. Certains fidèles s’en prennent parfois aux touristes quand ils portent à la bouche une bouteille d’eau. Pendant le ramadan à Zanzibar, tous les restaurants sont fermés le midi, sauf dans les hôtels

