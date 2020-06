La marche blanche contre l’insécurité interdite par le préfet

En droit de retrait depuis bientôt deux semaines pour demander plus de sécurité, les soignants du dispensaire de Kahani ont prévu une marche blanche ce dimanche. Mais celle-ci n’est pas autorisée par la préfecture de Mayotte.



Faïd Souhaïli •

Le personnel soignant de Kahani ne veut plus être agressé sur son lieu de travail. • ©Faïd Souhaïli

©ABDOU KAPHET Zohra

Diverses associations appellent à un grand rassemblement ce dimanche. Le Préfet rappelle que le département se trouve encore dans une situation sanitaire délicate. Dans ces conditions, il n’a pas d’autre choix que d’interdire ce rassemblement. En savoir➕: https://t.co/XRvLqWPCzk pic.twitter.com/kUAsI4o8RX — Préfet de Mayotte (@Prefet976) June 5, 2020

"Dispensaire en pleurs", les banderoles témoignent du désespoir d u personnel face à une insécurité grandissante. • ©Faïd Souhaïli

Cela fait une semaine que le personnel du dispensaire de Kahani se prépare pour une grande marche blanche contre l’insécurité prévue ce dimanche 7 juin. Une manifestation à l’instar de celle qui a eu lieu dimanche dernier en Petite Terre et qui a réuni plus d’un millier de participants, malgré le confinement toujours en vigueur à Mayotte.Les banderoles et les tee-shirts sont déjà prêts.Le départ est prévu à 7 h au collège Ali Halidi de Chiconi jusqu’au dispensaire de Kahani. Le personnel de Kahani recevra le renfort des collectifs des citoyens de Mayotte.Mais le préfet de Mayotte a fait savoir que cette marche serait officiellement interdite.Dans un communiqué, Jean-François Colombet appelle au civisme des Mahorais et rappelle que le rassemblement de plus de 10 personnes pour combattre l’épidémie de Covid-19. Selon lui, ce rassembement provoquerait un nouveau cluster et que la situation actuelle est déjà compliquée.Enfin, il annonce qu’une réunion doit avoir lieu le mercredi 10 juin avec toutes les parties concernées pour trouver des solutions durables aux problèmes d’insécurité que rencontrent les soignants et les patients du dispensaire de Kahani.