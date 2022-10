Maurice : Fête de la lumière

A l’ile Maurice ce lundi 24 octobre est un jour férié. C’est la fête de la lumière, le Divali

Bruno Minas •

Le Divali, ou Dipavali, appelé aussi Diwali est la fête la plus importante de l’année pour les quelques 900 millions d’Hindous dans le monde. A Maurice, ils constituent la majorité de la population.

Le Divali est la victoire du bien sur le mal, de la lumière sur les ténèbres. D’où cette profusion de petites bougies et lampes à huile qui s’allumeront partout ce soir. Certains placent des guirlandes électriques sur les toits.

On allume aussi des pétards. On décore les maisons… Et l’on dévore des gâteaux, beaucoup de gâteaux. Les fidèles font la queue devant les pâtisseries indiennes. L’une d’elles à Port-Louis prépare pas moins de 75 différentes variétés de gâteaux.