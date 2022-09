Maurice : L’Eglise catholique appelle à la solidarité envers les migrants

Le chef de l’Eglise catholique plaide pour l’hospitalité à l’égard des migrants. Dans une homélie, il a fait référence notamment aux Sri-Lankais

Bruno Minas •

Dimanche on célébrait la 108ème journée mondiale des migrants. Dans son homélie, le cardinal Piat, à la tête de l’Eglise mauricienne a donné la consigne aux fidèles de « construire l’avenir avec les migrants et les réfugiés ». Il a aussi rappelé que les travailleurs étrangers contribuent beaucoup à l’économie mauricienne. « Ils ont droit à un salaire adéquat et à une vie décente » dit l’homme d’Eglise.

A cette occasion le diocèse de Port-Louis a inauguré un centre d’accueil pour les migrants. Le cardinal souhaite que dans chaque paroisse deux ou trois fidèles assurent la mission de faire prendre conscience à la communauté chrétienne qu’il faut « construire des ponts de manière durable avec les migrants ».

Pendant ce temps, à la Réunion, la justice a accordé lundi un visa temporaire aux Sri Lankais débarqués il y a dix jours. Ils seront pris en charge par la Croix-Rouge le temps d’examiner leur demande d’asile.