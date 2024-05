Maurice : les vaches manquent à l’appel pour le sacrifice de l’Aïd

Les musulmans mauriciens vont-ils avoir suffisamment de vaches à sacrifier pour la fête de l’Aïd el Kebir à l’occasion du grand pèlerinage ? Il y a une pénurie de bovins en ce moment dans l’île

Maurice importe les vaches sur pied d’Afrique du Sud, or une épidémie de fièvre aphteuse frappe en ce moment les élevages sud-africains. 5 500 têtes de bétail sur pied sont attendues pour passer, vivantes, sous le couteau du boucher sacrificateur, or le compte n’y est pas à cause des restrictions sanitaires.

Presque tout le cheptel déjà présent à Maurice est réservé, on compte faire venir des vaches de l’île Rodrigues, mais le compte n’y sera pas. Il va en manquer plus de 600.

Les fidèles devront sans doute se contenter de cabris et de moutons, moins prestigieux, mais qui font aussi partie des animaux sacrifiés lors de cette grande fête.