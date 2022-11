Maurice : Mobilisation pour la langue créole

Les défenseurs du créole sont décidés à donner à cette langue une meilleure place dans la culture et l’éducation.

Bruno Minas

L’association baptisée « Lédikasyon pu travayer » annonce préparer un congrès qui aura lieu dans un an, en octobre 2023. On remettra sur la table la carence de l’usage du créole dans l’éducation, la justice et la presse, alors que c.est pourtant la langue vraiment partagée par tous les Mauriciens.

On prévoit également un atelier pour fixer une bonne fois l’orthographe et la grammaire. Toutes les propositions seront les bienvenues, y compris de l’étranger. On pense au monde créolophone de l’Océan Indien: la Réunion, les Seychelles.

Une année ne sera pas de trop pour collecter et étudier les contributions. « Lédikasyon pu travayer » se bat depuis cinquante ans pour promouvoir le créole mauricien. Elle donne des cours aux étrangers arrivant à Maurice, et a même édité un dictionnaire créole-anglais.