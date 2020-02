Mayotte la 1ere : que du chemin parcouru en 45 ans d’existence

Trois mois après l’installation dans les nouveaux locaux, la station de Mayotte la 1ère a été officiellement inaugurée ce mercredi en présence de la présidente de France Télévisions Delphine Ernotte Cunci accompagnée de Sylvie Gengoul, directrice du pôle outremer de FTV a coupé le ruban.



45 ans après les toutes premières diffusions, qui se faisaient alors dans les locaux de Petite-terre, 1, rue du jardin, désormais tout est fait depuis Hamaha, dans la commune de Mamoudzou. La teneur des discours peut se résumer ainsi : Mayotte la 1ère, la maison de tous les Mahorais. De quoi donner le ton. Ce bâtiment flambant neuf n’a rien à envier aux autres bâtiments du groupe. 15 millions d’euros ont été nécessaires pour la construction de cette structure de 3.000 m2 ; un bâtiment équipé des dernières nouveautés en matière technologique, avec deux grands studios radio, et un studio télé digne des autres divisé en deux : plateau télé pour les journaux et un autre réservé aux émissions autres que les journaux.Cet outil de travail doit permettre aux employés, près d’une centaine, à travailler dans de bonnes conditions, et il doit également accompagner le développement du 101è département de France. Pour Jean-Philippe Lemée, directeur régional de Mayotte la 1ère avec, « un tel outil, la chaîne est en mesure d’alimenter les trois supports télé, radio et Internet ». Jean-Philippe Lemée, qui connait la maison, puisqu’il a été directeur d’antenne il y a de cela quelques années, a aussi rappelé l’importance de la chaîne dans le paysage médiatique local et la vie des Mahorais. Cette inauguration est l’occasion de voir à Mayotte la visite de la présidente de France Télévisions ; une première à tout point dans l’histoire de la télé et radio de cette île.Ainsi, Delphine Ernotte Cunci a rappelé dans son discours la place des outremers et notamment celle de Mayotte dans l’audiovisuel public national. Sylvie Gengoul, qui en est à sa deuxième visite à Mayotte depuis sa nomination à la tête du pôle outremer, a réaffirmé sa volonté de « voir les Outremers encore plus visibles au niveau national. Et cela passe par une meilleure visibilité en France métropolitaine, d’où cette annonce de Delphine Ernotte Cunci, le lancement d’un portail Outremer la 1ère pour le 31 mars 2020 pour dit-elle « assurer cette visibilité partout, pour tous et tout le temps ».Après les allocutions, devant tout ce parterre de personnalités politiques, civiles et citoyens, un concert a animé la soirée avec sur scène des artistes locaux à l’instar du groupe Kilimanjaro International. La scène installée dans le patio a vu la prestation de jeunes artistes comme Rekman Seller ou encore Samuel M. un concert que le public a pu suivre en direct sur nos antennes télé, radio et internet, ou des invités et des salariés de la station ont pu donner leurs avis en direct. La station se tourne désormais vers l’avenir avec de nouvelles ambitions : être toujours au plus près des Mahorais.