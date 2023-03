Mayotte au rythme du mois de ramadan

Le grand Cadi de Mayotte l'a annoncé ce mercredi 22 mars. La lune n'ayant pas été observée hier soir, le ramadan démarrera le vendredi 24 mars dans le 101ème département. Pour permettre aux habitants de l'île d'appréhender ce mois spirituel dans la sérénité, comme à l'accoutumée plusieurs administrations aménagent leurs horaires.

A. Laguerra •

C'est officiel, les mahorais jeûneront dès ce vendredi 24 mars . Le doute a été levé ce mercredi soir par Hamada Mahamoud Sanda, le grand Cadi de Mayotte. Ce mois d'abstention et de piété est fortement attendu par les musulmans du monde entier, peut-être d'avantage sur le territoire, où les habitants espèrent qu'il sera synonyme de retour au calme.

Invité du journal télévisé hier soir, Oustadh Mondroha Said Ali, chargé d'étude et de recherche au conseil cadial a lui aussi souhaité la paix à la population locale :

Mondroha Said Ali, chargé d'étude et de recherche au conseil cadial était l'invité du journal

Dans les rues du chef-lieu l'atmosphère du mois béni se fait déjà sentir. Les supermarchés ne désemplissent pas, certains produits commencent à se raréfier. Les embouteillages pourraient s'intensifier, plusieurs services publics ayant aménagé leurs horaires.

Les administrations publiques se mettent au diapason

Parmi ceux qui ont communiqué leurs horaires, la mairie de Mamoudzou. Sur place le travail commencera à 7 heures 30 pour se terminer à 14h 30 du lundi au jeudi, le vendredi les agents travailleront de 7h30 à 11h 30. L’accueil du public cessera une demi-heure avant la fermeture des bureaux.

La Poste de son côté informe que tous ses bureaux de poste ouvriront de 8h à 14h30 du lundi au vendredi, et le samedi de 8h à 12h. La Caisse de Sécurité Sociale de Mayotte propose des horaires variables à ses salariés, à condition d'effectuer 7 heures de travail. Pour les passagers des barges aucune crainte, les horaires restent inchangées.

Permettre aux familles d'être à l'heure pour les préparatifs, et surtout pour la rupture du jeûne c'est l'idée de ces adaptations. Ce mois sacré sera également rythmé par les prières nocturnes les tarawih, les foires, les tournois ramadan et les mouringués (combats d'hommes à main nue). Une ferveur que les mahorais attendent impatiemment. Le point d'orgue du ramadan sera certainement le jour de l'Aïd el-Fitr, où l'île devrait se parer de ses plus belles couleurs et dévoiler l'étendu de son savoir-faire culinaire.