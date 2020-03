A Mayotte , en ce 8 Mars l'ACFAV France Victimes 976 a mis à l'honneur des femmes qui ont œuvré pour la condition féminine sur l’île au parfum.

A l’occasion de la Journée International des Droits des Femmes, l’ACFAV France Victimes 976 Mayotte s’est mobilisé ce dimanche 8 mars aux côtés de ses partenaires en faveur des droits des femmes

Djamilat Soidiki •

Ce Dimanche 8 mars 2020 deux événements ont rythmé la journée.Un premier évènement s’est déroulé au sein de l’ accueil de jour à Cavani Mamoudzou) avec les femmes accueillies au sein des différents dispositifs de l’ACFAV. Cet évènement a été imaginé par les personnes reçues au sein de la structure avec différents ateliers participatifs.Dans le même temps un Maoulida Chengué était organisé sur le plateau M’Balamanga de M’Tsapéré en l’honneur à "nos ainées". Au rythme des chants traditionnels, c’était l’occasion pour l’association de mettre à l’honneur quatre femmes qui ont œuvré pour la condition féminine sur l’île au parfum.Créer en 1986, l’association de loi 1901, vise à promouvoir la femme mahoraise dans son ensemble et à faire reconnaitre ses droits au sein de la société mahoraise, afin qu’elles puissent mieux appréhender son environnement et s’insérer économiquement et socialement.En mars 1991, l’association organise la première célébration pour la journée internationale des droits des femmes, sur le territoire mahorais. Depuis cette date l’association célèbre chaque année cette journée en l’honneur des femmes.