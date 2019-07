Mayotte: des démineurs de la Réunion pour neutraliser un vieil obus

« Mais qu’est ce que c’est que cet obus ? », les militaires stationnés à Mayotte se sont posé la question en prenant connaissance de cette opération de déminage. C’est d’autant plus étonnant qu’il n’y a – dans l’arsenal militaire à Mayotte – aucun obus. Il n’y a jamais eu de guerre non plus, donc aucune raison de retrouver des munitions anciennes.



Et pourtant si : ce projectile date de… 1870 ! Trente ans après la prise de possession de l’île, la Marine l’a oublié, ou perdu, dans des conditions que l’on ignore. Il a été trouvé une première fois sur un terrain à Bandrélé. Le propriétaire l’a transporté – on ne sait pourquoi – à Combani. Jusqu’à ce que cela arrive aux oreilles de la préfecture, qui a préféré ne prendre aucun risque.



On fait venir une équipe spécialisée de la Réunion, car il n’y a pas de démineurs à Mayotte. Pourront-ils le désactiver ? Ou devront-ils le faire exploser ? Ce serait dommage, cela ferait une belle pièce de musée âgée de 150 ans.