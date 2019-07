A Mayotte, Les jeunes du RSMA défileront armés

Au SMA de Mayotte, on forme des plombiers, des électriciens, des menuisiers, des carreleurs, des chauffeurs de poids lourds et même des serveurs de restaurant, mais le régiment a décidé de bien montrer cette année qu’il est une organisation militaire. Le maniement des armes fait partie du cursus. « C’est une volonté du commandement du SMA à Paris de mettre plus de « militarité » dans nos actions de prestation à l’extérieur », explique le commandant Alain Faltot, « on a remis au centre de la formation le tir et le maniement des armes ».





C’est dans l’air du temps, le public en redemande. Selon le commandant Faltot «cela inspire confiance à la population »



Le SMA de Mayotte, créé il y a un peu plus de trente ans, a toujours plus de succès. De tout l’outremer c’est le régiment qui enregistre le plus de candidatures.