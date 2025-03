Météo du jeudi 20 mars : un temps ensoleillé, malgré quelques passages nuageux

La météo sera globalement chaude et ensoleillée ce mercredi. Des passages nuageux sont attendus dès ce matin, avec de possibles ondées dans l'après-midi.

Ce jeudi 20 mars sera globalement une belle journée selon les prévisions de Météo France. La matinée sera ensoleillée malgré des passages nuageux "théoriquement inoffensifs". Le soleil se lèvera à 6h02 pour se coucher à 18h09. Des températures autour des 30 degrés sont attendues avec, pour se rafraîchir, des vents de sud-est de l'ordre de 10 à 15 km/h. La mer sera quant à elle belle et peu agitée, suivant les horaires de marées suivant :

Basses mers : 0,96 m à 01h01 et 0,97 m à 13h00

Pleines mers : 3,05 m à 06h59 et 3,31 m à 19h17

Dans l'après-midi, la mer sera belle et le temps continuera d'alterner entre soleil et nuages, avec des pluies possibles localement essentiellement sur Grande-Terre. Les températures grimperont jusqu'à 34 degrés à M'tsamboro, avec des valeurs similaires attendues sur le reste du territoire. Dans la soirée, la chaleur retombera jusqu'à atteindre 28 degrés et même 26 degrés à Bouéni.