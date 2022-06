Mohamed Mchami : « L’immigration et l’insécurité freinent tout à Mayotte »

Mohamed Mchami, candidat sans étiquette dans la deuxième circonscription, était invité de Zakweli ce vendredi

Bruno Minas •

« Sans être moi-même membre du Rassemblement National, j’ai milité pour soutenir Marine le Pen » déclare Mohamed Mchami. Malgré la présence d’un candidat investi par le RN dans la 2ème circonscription, Mohamed Mchami a décidé de solliciter les suffrages des électeurs. « Nous avons ici des élus qui soutiennent Macron, alors que le gouvernement ne propose que des actions vides ».

« Marine le Pen parle de Mayotte à l’Assemblée Nationale, elle est vraiment touchée par le sort de Mayotte », dit-il.

Son principal thème de campagne est la lutte contre l’immigration clandestine : « l’immigration et l’insécurité freinent tout à Mayotte. Il faut installer un centre de rétention en dehors de nos frontières, à Madagascar par exemple. Il faut gonfler l’effectif des gendarmes et des policiers, et aussi du DLEM ».

S’agissant du pouvoir d’achat, Mohamed Mchami veut « soutenir la consommation en augmentant le RSA »