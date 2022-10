Mort d'un nourrisson : une famille accuse le CHM

La famille endeuillée nous reçoit ce vendredi matin, toujours sous le choc des derniers événements. Abdouldjabar SALIM, le père du défunt bébé tient à s'exprimer pour sensibiliser sur ce phénomène devenu fréquent : la mise en danger de certains patients à cause de ce qu'il considère comme de la négligence.

"J'aimerai mettre en lumière notre situation pour éviter que ça n'arrive à quelqu'un d'autre"

Après ces quelques mots, Abdouldjabar commence son récit :

J'ai sollicité les pompiers car ma femme se sentait mal, elle était sur le point d'accoucher. Après un rapide diagnostic on nous a envoyé une ambulance privée pour nous emmener au CHM de Dzoumogne.(la famille réside à Chembényoumba).

Arrivés sur place, enchaînement de mauvaises surprises. Aucun médecin n'est présent. Pire encore, après une échographie, un problème cardiaque du bébé est relevé. La décision est prise de les transférer à Mamoudzou.

Le désespoir continue pour cette famille. L'hôpital refuse de leur assigner une personne qualifiée pour les accompagner. Sur la route le bébé "commence à sortir à partir de Koungou" d'après le père de famille. À ce moment là, l'ambulancier, pris de panique aurait demandé a sa femme de "fermer ses jambes" et de se "retenir".

Aujourd'hui, aucun rapport n'a été communiqué pour définir les causes exactes du décès du petit garçon. Le Service médical de Mamoudzou n'a pas voulu s'exprimer sur cette affaire.

Un professionnel du milieu médical que nous avons interrogé témoigne anonymement:

"Malheureusement cela arrive fréquemment"

C'est inadmissible ce qui vient de se dérouler. C'est une énorme négligence mais malheureusement cela arrive fréquemment. Comme vous le savez, nous sommes le territoire avec le plus de naissances et souvent les services adaptés comme le SMUR ne peuvent pas être dépêchés, on fait avec les moyens du bord. C'est très malheureux.