Mouhoutar Salim : « Younoussa Bamana avait été élu avec 100% de participation !»

Mouhoutar Salim, écrivain et conférencier, était l’invité de Zakweli ce vendredi.

Bruno Minas •

En ce dernier jour de campagne, Mouhoutar Salim livre ses réflexions sur les législatives à Mayotte. Selon lui « l’abstention a commencé à émerger après la départementalisation en 2011 », et il rappelle : « en 1977, Younoussa Bamana avait été élu député avec 100% de participation!».

« A l’époque les gens votaient fortement, tout le monde avait le projet en tête de devenir un département français. Maintenant que la départementalisation est faite, on fait quoi ? On ne sait pas ! On n’a pas de projet identifié pour l’avenir ». Selon lui « les gens sont devenus moins politisés, moins militants ».

Mouhoutar Salim constate cependant une différence entre les deux circonscriptions : « Dans le sud on est plus politisé, alors que dans le nord on voit l’émergence de la société civile. Il faut cependant pousser les gens à aller voter pour le deuxième tour pour donner une légitimité aux députés ».