Abdullah-Big Mikidadi : « Je veux être le prochain président du Conseil Départemental »

Bruno Minas •

Le candidat affiche d’emblée son ambition : « Je veux être le prochain président du Conseil Départemental ».

Selon lui « il faut parachever l’évolution statutaire en récupérant la compétence régionale qui a été confisquée par l’Etat ». « Les Mahorais ont besoin d’être une région… Il nous faut un Conseil Départemental et un Conseil Régional comme partout ; soyons comme les autres ! » clame-t-il.

Pour avancer il suffit d’imiter les autres et aurons fait un grand pas

Abdullah-Big Mikidadi fustige le projet de loi programme pour Mayotte : « c’est désolant… On doit simplement appliquer les lois existantes c’est tout ». « Il nous faut un homme fort de conviction, les gens seront assez intelligents pour me rejoindre ». Il critique enfin le projet « train bleu » : « on a encore un pont vieux de quarante années à Dzoumogné et vous venez me parler de train ? ».