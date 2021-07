Une surveillance expérimentale des plages à Mtsamboro

La municipalité de Mtsamboro lance une opération expérimentale. Mise en place le 7 juillet, l’opération Mtsamboro Plage se tiendra durant toutes vacances scolaires. Objectif : Surveiller et assurer la propreté sur les différentes plages de la commune.

Frahati Youssouf Saïd, avec F.S. •

L’opération Mtsamboro Plage, invite les habitants de Mtsamboro, mais aussi de Mayotte à se réapproprier les plages de la commune en se tournant davantage vers les activités nautiques.

Sous l’autorité de la police municipale, une brigade de 32 médiateurs répartie par unités de 4 à 8 agents, va surveiller les abords, sentiers, parkings, et sensibiliser le public à la préservation de l’environnement.

Facilement reconnaissables, ces médiateurs porteront un tee-shirt orange avec l’inscription Mtsamboro Plage Médiation, au dos. Ils sont équipés de systèmes radio reliés à la police municipale afin de prévenir toute agression.

Et pour les personnes qui souhaiteront prolonger la séance plage par un resto, il suffit de faire un selfie sur la plage avec un médiateur, montrez que vous êtes bien repartis avec vos déchets, et les restaurants partenaires de l’opération vous offriront une boisson en guise de bienvenue, pour un déjeuner, un dîner, ou un pique-nique à emporter.

L’opération Mtsamboro plage se tiendra sur toutes les plages de mercredi à dimanche et de 10h à 18 h. Elle prendra fin le 22 août prochain.