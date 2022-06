Nabilou Ali Bacar : « Les électeurs ont choisi à la fois la nouveauté et l’expérience »

Nabilou Ali Bacar, observateur de la vie publique, était l’invité de Zakweli ce mardi

Bruno Minas •

« On peut espérer une meilleure prise en compte des aspirations des Mahorais » dit Nabilou Ali Bacar au lendemain des élections législatives.

Selon lui « les électeurs ont choisi à la fois la nouveauté et l’expérience. L’expérience de Mansour Kamardine et la nouveauté incarnée par Estelle Youssoufa qui s’inscrit dans la droite ligne des « chatouilleuses » et des « sorodas ».

S’agissant de l’abstention massive, Nabilou Ali Bacar l’explique par « une jeunesse de plus en plus connectée et informée qui se rend compte que les élus ne sont pas à la hauteur ».

« Les élus doivent comprendre cette situation et traduire leurs paroles en action ». « En tout cas la relève est là, il faut continuer dans la combativité, et la flamme doit perdurer ».