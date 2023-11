Nouveau refus d'obtempérer d'un pilote de kwassa au large de Mayotte

La nuit dernière, une embarcation clandestine n'a pas hésité à percuter l'intercepteur de la police nationale pour éviter l'interception. Il y avait 17 passagers à bord.

Au Nord de Mtsamboro, dans la nuit de lundi à mardi, l'unité nautique du STPAF est avisée de la possible présence d’un kwassa. Sur place, l’équipage découvre un kwassa peint en noir non loin de l’îlot, piloté par un seul passeur à la barre de deux moteurs de 40 chevaux avec de nombreux passagers en position assise à bord.

Après s’être clairement identifié et après les injonctions d’usage, l’équipage constate que le pilote accélère soudainement en faisant de nombreuses embardées. À trois reprises, le kwassa refuse le contrôle et vient percuter volontairement l’intercepteur. Un policier parvient à sauter à bord de la barque en marche. Il stoppe les moteurs et interpelle le passeur.

Sept passagers, tentés par la proximité de la côte, décident de sauter à la mer et nagent en direction de la côte. Ils sont finalement tous récupérés. Le pilote, comorien, est placé en garde à vue pour aide à l’entrée et au séjour irrégulier aggravé et refus d’obtempérer. Les 17 passagers restant, tous comoriens, font l’objet d’une procédure administrative en vue d’un éloignement vers les Comores.