"On doit discuter avec nos homologues comoriens", réagit le vice-président de l'association des maires de Mayotte

Issilamou Hamada, le maire de Tsingoni et vice-président de l'association des maires de Mayotte, défend son président après la polémique sur son "voyage privé" aux Comores. L'élu revient aussi sur les accusations visant le projet d'usine d'embouteillage de bouteilles d'eau dans sa commune, à Miréréni.

"Mayotte est française, personne ne peut revendiquer le contraire", assume d'emblée Issilamou Hamada, le vice-président de l'association des maires de Mayotte, interrogé sur le voyage polémique de son président. Le maire de Pamandzi, Madi Madi Souf, s'est rendu avec une délégation mahoraise aux Comores en septembre. Un voyage privé sur invitation de la présidence de l'Union des Comores, mais qui avait des allures de visites diplomatiques. Un accord de principe sur l'allègement du visa Balladur a même été trouvé avec le directeur de cabinet du président comorien.

"Je ne pense pas qu'il faudrait revenir sur ce visa", botte en touche le maire de Tsingoni. "Mais on doit discuter avec nos homologues comoriens, on doit travailler avec les pays qui nous entourent car qu'on le veuille ou non, nous vivons avec leur population. Il ne faut pas rester en guerre avec nos voisins." La coopération régionale, est-ce la prérogative d'un maire ? "Il a été invité à un Maoulid Nabawi, il n'a pas dit qu'il y allait pour parler au nom de la France."

Le projet d'usine d'embouteillage de bouteilles d'eau à Miréréni

L'élu ne veut pas s'étendre davantage, "je ne vais pas parler au nom de mon président", réplique-t-il. Le maire de Tsingoni est en revanche en première ligne sur une autre polémique : le projet d'usine d'embouteillage de bouteilles d'eau à Miréréni, contesté par une partie de la population. "Ce qui m'intéresse, c'est que ma population se lève avec du boulot, sans conflit entre Combani et Miréréni dont on dit souvent qu'il est délaissé", explique Issilamou Hamada. "C'est pour ça que j'essaye d'installer des choses dans ce village que j'aime tant, en commençant par cette ZAE, cette zone d'activité économique. On me reproche que c'est de l'industrie, mais oui, l'industrie fait partie d'une zone d'activité."

Il fait valoir les 50 emplois prévus dans le cadre de ce projet, alors que les riverains appellent plutôt à la création de commerces de proximité. "J'attends ça aussi, la place est là, mais je n'ai reçu aucun projet", réplique le maire de Tsingoni. "Cette usine va inciter d'autres porteurs de projet à venir sur ce site." Pas plus de précision en revanche sur les conditions de production ou sur les volumes attendus, "si des porteurs de projet arrivent à chercher de l'eau là où il faut la prendre, je pense que c'est bénéfique pour Mayotte."