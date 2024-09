"On essaye juste d'aider tous les travailleurs et de fluidifier le trafic", assume la porte-parole de la Cadema

Suite à la décision de la Cadema de réserver ses navettes aux salariés véhiculés, Fatimaty Abdallah Toana s'explique dans Zakwéli. Selon la porte-parole de la communauté d'agglomération, cette mesure était indispensable pour garantir le bon fonctionnement du service.

Les navettes de la Cadema sont réservées aux salariés véhiculés depuis ce lundi 2 septembre pour réduire leur remplissage. "Les professionnels et les travailleurs arrivaient en retard sur les lieux de travail", précise Fatimaty Abdallah Toana, porte-parole de la communauté d'agglomération. Face à l'impopularité de cette annonce, la vice-présidente se justifie : "le but de la Cadema, c'est surtout de désengorger la route entre Dembéni et Mamoudzou et aider les travailleurs."

Pour le moment, les salariés doivent présenter un contrat ou une carte professionnelle pour accéder aux navettes. La Cadema éditera ensuite des cartes aux professionnels. Dans le Journal de Mayotte, l'expert en mobilité Mohamed Hamissi pointe l'illégalité de cette mesure, qui entrave selon lui le droit à la mobilité. L'élue botte en touche et rappelle leur souhait principal qui est de fluidifier la circulation "pour le ne pas pénaliser ceux qui gagnent leur vie grâce à la route comme les taximen."

Le lancement du Caribus retardé

Actuellement, les 18 bus de la Cadema effectuent jusqu'à 58 rotations par jour. Le grand projet du Caribus lui devra attendre. En juin, le marché passé avec la société Optimom a été annulé par le tribunal administratif, un nouvel appel offre doit être lancé. "On est en train de préparer de nouvelles offres, ce qui retardera le lancement d'au moins trois ou quatre mois", explique la porte-parole. Au lieu d'être mise en service à la rentrée, la première ligne Dembéni-Mamoudzou devrait fonctionner début 2025. Le chantier lui sera bientôt livré.