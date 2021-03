"On va recruter un psychologue pour aider les étudiants mahorais isolés"

Ali Débré Combo était l'invité de Zakwéli, ce mardi matin. Le conseiller départemental de Mamoudzou 3 intervenait en tant que président de la COBA, la commission d'octroi des bourses et des aides pour les étudiants.

Mayotte la 1ère •

Cette année, plus de 2000 étudiants mahorais étudient à la réunion et en métropole selon Ali Débre Combo, pour les aider, le département a recruté des médiateurs supplémentaires "pour renforcer l’accompagnement de nos jeunes, leur faciliter les démarches administratives, les mettre dans des bonnes conditions pour réussir leur scolarité." Un psychologue doit également être recruté en métropole pour accompagner "les étudiants mais également l'ensemble des mahorais vivant dans l'hexagone qui le souhaitent."

Le porte parole du Conseil Départemental est revenu sur la hiérarchisation de certaines filières souhaitée par le CD, "l’état d’esprit c’est de ne laisser personne sur le carreau. Pour inciter nos jeunes à s’orienter vers les filières prioritaires pour le département, on propose des bourses plus attractives, c'est une politiques incitatives, on souhaite la priorisation des filières comme la santé."

Cette hierarchisation risque-t-elle de créer un déséquilibre ? "Tant mieux, si on a davantage de médecin, à l’avenir, c’est Mayotte qui gagne" se réjouit Ali Debré Combo s'appuyant sur l'arrivée prochaine de l'hopital de Pamandzi, "il faut penser à la formation du futur personnel." Une hierarchisation des aides qui n'est pas conditionnée, pour le moment, à un retour des étudiants, une fois diplômés, à Mayotte. Le conseil départemental avoue y réfléchir.