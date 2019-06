Des opérations de contrôle qui s’inscrivent dans le cadre de la lutte contre les activités illégales, non déclarées, qui mettent en danger la santé des consommateurs et l’économie de Mayotte. pic.twitter.com/CpI17dBOip — Mayotte la 1ère (@mayottela1ere) 26 juin 2019

Opération de contrôle de commerces en Petite Terre

Elle a été menée conjointement par la Direction des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIECCTE) et de la gendarmerie nationale, en présence du préfet de Mayotte, délégué du gouvernement, Dominique SORAIN et du procureur de la République de Mayotte, Camille MIANSONI.L’Unité Régionale d’Appui et de Contrôle du Travail Illégal (URACTI) de la DIECCTE et la gendarmerie nationale ont relevé plusieurs infractions (marchandises non-déclarées, défaut de permis de construire, travail illégal, non déclaré et/ou dissimulé) qui seront suivies de procédures administratives et judiciaires.Ces opérations s’inscrivent dans le cadre de la lutte contre les activités illégales, non déclarées, qui mettent en danger la santé des consommateurs et l’économie de Mayotte.Ces opérations de contrôle seront amenées à se poursuivre sur l’ensemble du département afin que toute activité commerciale, quelle qu’elle soit, soit menée dans le cadre légal et réglementaire.