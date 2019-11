Opération de contrôle d’identité à Vahibé et Combani

Ce jeudi 28 novembre un contrôle d'identité a permis l'arrestation de 20 personnes en situation irrégulière

Mayotte la 1ere •

©Préfecture de Mayotte ...

Une opération coordonnée entre la police aux frontières et la gendarmerie nationale a été conduite, à l’aube, ce 28 novembre. Ce contrôle d'identité a eu lieu dans les secteurs agricoles de Vahibé dans la commune de Mamoudzou et dans le centre de l'ile à Combani dans la commune de Tsingoni.65 policiers et gendarmes ont procédé à des contrôles d’identité sur les parcelles agricoles et confisqué des produits dangereux notamment destinés à des activités de brûlis. 20 étrangers en situation irrégulière ont été interpellés et conduits au centre de rétention dans la perspective de leur éloignement.