Opération de contrôle : 7 navires et 5 moteurs ont été saisis

Ce vendredi 7 juillet 2023, le Service maritime et littoral-DEALM a effectué une opération de contrôle des barques de pêche faussement immatriculées.

Anissa Soidri / A.R •

L'opération de contrôle est due à un constat majeur : l'augmentation du nombre d’embarcations stationnées sur le point de débarquement du Four à Chaux à Dzaoudzi-Labattoir ainsi que les activités inhabituelles.

Le service des Affaires Maritimes (Service maritime et littoral - DEALM) a identifié plusieurs infractions telles que la falsification d’immatriculation ou le statut du navire enregistré dans les bases de données nationales.

Cette opération à permis de saisir 7 navires et 5 moteurs.

D'après la Prefecture de Mayotte, les barques de pêche faussement immatriculées peuvent se livrer à des activités illégales en mer et contribuent au développement d’une filière de pêche illicite, non déclarée et non réglementée, au détriment des pêcheurs professionnels engagés dans un effort exigeant de structuration.