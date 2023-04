L'opération Wuambushu est sur toutes les lèvres. On a vu débarqué ces derniers jours des centaines de gendarmes et des camions des forces de l'ordre. l'Etat a pour la première fois pris la parole. L'intégralité du journal de mardi 18 avril à voir ici.

Wuambushu : le ministre délégué aux Outre-mer justice l'opération

L'opération de grande envergure visant à lutter contre l'immigration clandestine et détruire les bidonvilles devrait démarrer dès la fin du ramadan. Jusqu'à lors le gouvernement ne l'a jamais confirmé. Mais alors que plusieurs associations de défense des droits de l'Homme s'en insurgent de part et d'autres, l'Etat a pour la première fois pris la parole.



Les locaux du tennis club de Koropa vandalisés



Les actes de violences sont toujours perpétrés sur le territoire. De nouvelles agressions ont eu lieu la nuit sur la route ces derniers jours, le club de tennis de Koropa lui voit son site saccagé depuis plusieurs jours. Les responsables du club qui oeuvrent en faveur de la jeunesse, sont désemparés.

Décoration de l'Aïd : les draps faits mains ont la cote



L'Aïd El-Fitr approche à grand pas. Achats de vêtements, de cadeaux ou encore embellissement des maisons. Vous êtes nombreux à vouloir faire de ce jour le plus beau de l'année. Et l'un des produits de décoration les plus recherché par les femmes reste le drap en broderie Richelieu. Un savoir faire qui se fait de plus en plus rare à Mayotte. Parmi les quelques femmes qui le maitrisent et le pratiquent encore, Fatima Abouddou. Originaire de Chiconi.

A la découverte des métiers de l'Aéroport avec le CRIJ

Si vous êtes interéssés par les métiers de l'aéroportuaire, vous étiez peut être au centre régional d'information jeunesse organisait ce mardi. Le CRIJ organisait une matinée d’information sur ces métiers de en partenariat avec le centre Camas Formation. Les différentes possibilités dans ce secteur ont été présentées à Cavani.

Energy Observer : au service de la transition écologique

Partons à la découverte d'un catamaran pas comme les autres. l'Energy Observer, un navire 100% écologique qui a travers son tour du monde entamé en 2017 sensibilise sur l'importance de l'utilisation des énergies propres à l'heure où les énergies fossiles sont décriées car trop polluantes. Le navire est actuellement en escale à Mayotte.

Théâtre : les conduites addictives vues par "La Trébuchade"

La trébuchade, voilà le nom d'une pièce de théâtre interactive mise en scène par Sara Veyron. La trébuchade s'intéresse aux conduites addictives. La troupe de comédiens est actuellement à Mayotte. Ils se sont arrêtés ce mardi à la MJC de Kawéni pour une première représentation qui en appellera d'autres.