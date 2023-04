Opération « Wuambushu » : Les parlementaires de Mayotte fustigent les « prétendus droits-de-l’hommistes »

Chacun à sa manière, les députés Mansour Kamardine et Estelle Youssouffa, ainsi que le sénateur Thani Mohamed Soilihi, réagissent face aux prises de position des associations de défense des droits de l’homme. Les communiqués, tribunes libres, et pétitions se multiplient pour mettre en garde contre l’opération « Wuambushu » d’expulsion des immigrés illégaux et de destruction des bidonvilles ; alors que cette initiative gouvernementale est soutenue par les élus mahorais.

« Je veux que cette opération aille jusqu’au bout, car au final, c’est la paix civile qui est en jeu » écrit Mansour Kamardine dans un communiqué paru ce mardi. Selon le député LR, les syndicats, collectifs de soignants, d’enseignants et d’avocats qui protestent contre l’opération « Wuambushu » sont des « artificiers du chaos qui s’émeuvent que l’Etat engage une reprise en main ».

« Ces pétitionnaires ne représentent qu’eux-mêmes, c’est-à-dire une petite minorité des corps dont ils sont issus ». L’élu salue au passage « le geste courageux de ce professeur qui s’est interposé en classe, au mépris de sa vie, face à un criminel armé d’un coupe-coupe et décidé à massacrer certains de ses élèves ».

Mansour Kamardine • ©Mayotte la 1ere

Le député LR va plus loin en déclarant que les détracteurs de l’opération « se rendent complice d’intelligence avec une puissance étrangère, qui, sans vergogne, prétend coloniser les Mahorais et s’accaparer de Mayotte », allusion à la récente demande du gouvernement comorien de renoncer à l’opération « Wuambushu »

Estelle Youssouffa dénonce les « bobos-gauchos »

Estelle Youssoufa, députée de Mayotte • ©Mayotte la 1ere

Les arguments d’ Estelle Youssouffa sont les mêmes. Dans une vidéo sur son compte Facebook, la députée souhaite la bienvenue aux forces de l’ordre venues en renfort, et annonce que selon ses contacts, l’opération aura bien lieu : « C’est notre dernière chance de rétablir l’ordre et la sécurité. On ne recule pas, on tient bon, on ne baisse pas la tête, on ne plie pas ! ». La députée (LIOT) s’en prend elle aussi vivement aux « bobos –gauchos », « chevaliers blancs » qui viennent « chercher leur primes à Mayotte et ne pensent pas à la douleur des Mahoraises et des Mahorais », et « servent la propagande du président Azali»… « Ils veulent garder des bidonvilles au nom des droits de l’homme » raille-t-elle.

Le sénateur Thani : « c’est à vomir ! »

Le sénateur Thani Mohamed Soilihi était l’invité de Zakwéli ce lundi matin. • ©Mayotte la 1ere

Pour sa part, le sénateur Thani Mohamed Soilihi (Majorité) s’insurge contre l’outrance d’un communiqué en particulier : celui de la section de Poitiers de la Ligue des Droits de l’Homme, n’hésitant pas à faire un parallèle entre l’opération « Wuambushu » et les persécutions des juifs pendant l’occupation allemande. Le texte parle de « rafle » approuvée par Emmanuel Macron, et même de « solution finale » orchestrée par Gérald Darmanin, qualifié de « ministre d’extrême droite ». « C’est à vomir » commente le sénateur Thani dans un post Facebook, « La LDH Poitiers qui compare la lutte contre l’immigration clandestine ainsi que le maintien de l’ordre entrepris actuellement à Mayotte après des années de laisser-faire et de laxisme, à la terrible Shoah. Stop, ça suffit ! » conclut-il.