Opération Wuambushu : Reprise des liaisons maritimes avec les Comores, mais quid des reconduites ?

Rencontre à Paris ce 9 mais entre les ministres français et comoriens de l’intérieur et des affaires étrangères.

Les ministres français et comoriens de l’intérieur et des affaires étrangères ont pu se rencontrer aujourd’hui à Paris. Il en est ressorti une déclaration réaffirmant en termes généraux « l’amitié entre la France et les Comores », et « la reprise des liaisons maritimes », sans plus de précisions

Bruno Minas •

Ce fut une rencontre à 5. Côté français Gérald Darmanin chargé de l’intérieur, et Catherine Colonna pour les affaires étrangères. Côté comorien, messieurs Fakridine et Dhoulkamal occupant ces même fonctions, plus le porte-parole de gouvernement Houmed Msaidié. Il en ressort une déclaration dans la plus pure langue de bois réaffirmant « l’amitié qui lie la France et les Comores » et « les efforts communs pour la sauvegarde des vies humaines en mer ». La seule annonce vraiment concrète est celle de « la reprise des liaisons maritimes »... sans plus de détails. Il n’est pas précisé si ces liaisons maritimes impliquent la reconduction des Comoriens en situation irrégulière à Mayotte. Les sujets qui fâchent n’apparaissent pas dans le communiqué. On apprend par ailleurs que les présidents Azali et Macron se sont vus discrètement lundi soir à l’Elysée. Et là c’est motus et bouche cousue, rien n’a filtré du contenu de cette rencontre.

