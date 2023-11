Une soirée de violences ce samedi à Ouangani et Barakani

Une centaines de jeunes se sont affrontés entre les deux villages de 16h jusqu'à tard dans la nuit. Certains habitants ont été blessés, mais difficile de savoir combien, ils ne se sont pas manifestés auprès des pompiers ou des forces de l'ordre.

Raphaël Cann •

Une cinquantaine de gendarmes et un hélicoptère ont été déployés sur place pour ramener le calme.

Plus d'une dizaine de voitures ont été caillassées, dont certaines incendiées.

Des habitations ont été touchées par des jets de projectiles et une quincaillerie a été dévalisée. Ce dimanche, alors que les habitants essayent de réparer les dégâts, la gendarmerie continue de patrouiller dans le secteur pour éviter une reprise de la violence.

La municipalité de son côté lance un appel au calme auprès de la population et va proposer à la préfecture la mise en place d'un arrêté de couvre-feu pour interdire aux mineurs de circuler entre 18h et 5h du matin.

Une enquête est en cours pour interpeller les auteurs de ces faits.