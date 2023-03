Daniel Zaidani : « Ma préoccupation première, ce sont les administrés de Pamandzi »

Daniel Zaidani, conseiller départemental du canton de Pamandzi, était l’invité de Zakweli ce mardi

Bruno Minas •

A l’heure où certains employés communaux protestent contre leurs conditions de travail et où des habitants de la commune bloquent la mairie, le conseiller départemental de Pamandzi pointe « le mal être du personnel, et de la population »… « L’avènement de l’équipe Madi Madi Souf était attendue pour répondre aux besoins ». Il estime que « l’affaire de la zone police ou zone gendarmerie a été la goutte qui a fait déborder le vase. On ne comprend toujours pas pourquoi le maire ne veut plus de la zone police alors que nous sommes sur un territoire urbain où la sécurité doit être assurée 24 heures sur 24 ».

« Ma préoccupation première, ce sont les administrés de Pamandzi » déclare Daniel Zaidani déplorant « une équipe municipale qui peine à boucler les dossiers, à l’image de l’évacuation des eaux de pluies qui est faite à Labattoir, et qui s’arrête à la frontière de Pamandzi ».

S’agissant du Conseil Départemental, Daniel Zaidani dénonce des budgets trop importants consacrés aux PMI et à l’aide à l’enfance du fait de l’immigration clandestine : « nous sommes en train de sacrifier la population mahoraise au profit de personnes qui mettent en péril notre territoire ».