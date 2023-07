Passation de pouvoir à la tête de Mlézi Maoré

Événement très spécial au siège de Mlezi Maore, à Cavani. L’association organisait ce mardi une cérémonie pour officialiser l’arrivée de leur nouvelle présidente, Fahoullia Mohamadi qui prend la place de Roukia Lahadji.

Yvana Navion/ Andry Rakotondravola •

Le son des mbiwi résonne avec frénésie dans la cour de Mlezi Maore. Une dizaine de femmes entonnent des chants, accueillant les nombreux salariés présents pour l’événement. Tous prennent place devant l’estrade qui va accueillir la passation entre Roukia Lahadji et Fahoullia Mohamadi.

L’ancienne présidente, Roukia Lahadji, tire un bilan positif de son passé à la tête de l’association et souhaite maintenant la réussite à son successeur :

Le bilan aujourd’hui c’est une vraie cohésion sociale avec une convention collective, une valorisation du personnel, la formation du personnel et la cohésion du CSE. Donc pour moi c’est une fierté (…) Et aujourd’hui (…) c’est le flambeau que je passe à Fahoullia, pour qu’elle puisse consolider ce développement, cette cohésion, cette formation qui a été portée le long de 6 années (…) Roukia Lahadji, ancienne présidente de Mlézi Maoré

De son côté, la nouvelle présidente, Fahoullia Mohamadi, plaide pour une continuité de ce qui a été fait par son prédécesseur tout en mettant l’accent sur deux priorités :

C’est une structure qui œuvre à l’échelle du territoire, auprès des plus fragiles et j’espère vraiment pouvoir œuvrer dans la continuation de ce qui a été réalisé par l’ancienne présidente, Roukia Lahadji et toute l’équipe. (…) Mes priorités seront l’éducation, dans un premier temps, parce que je suis d’avis, je suis même convaincue que l’éducation c’est une clé qui peut ouvrir beaucoup de portes. Je souhaite aussi mettre l’accent sur le développement durable parce que nous avons un territoire qui est riche en termes de biodiversité qu’il conviendrait de préserver. Fahoullia Mohamadi, nouvelle présidente de Mlézi

Mlézi Maoré est une structure à vocation socio-éducative. Créée en 2002, elle compte aujourd’hui près de 700 salariés répartis à travers quatre pôles ;

handicap, jeunesse, solidarité et un bloc insertion et vie sociale. « Mlezi », qui veut dire « solidarité et entraide », compte mener à bien cette mission pendant encore longtemps