Pénurie d’eau, insécurité, les annonces du préfet Jean-François Colombet

« A Partir de la semaine prochaine, nous couperons l’eau une nuit par semaine de 18H00 à 7H00, et si cela ne suffit pas, à partir de fin septembre, nous la couperons 24 heures par semaine sur l’ensemble du territoire ». L’annonce a été faite par le préfet Jean-François Colombet.

Bruno Minas •

L’eau sera coupée une nuit par semaine dans toute l’île Jean-François Colombet

Gaspillage d'eau • ©Fahar Ousseni

Oui il y a un lien entre l’insécurité et l’immigration irrégulière. Nous subissons l’arrêt des reconduites à la frontière. Un sentiment d’impunité s’est installé. Jean-François Colombet

Invité de Zakweli ce lundi matin sur Mayotte la 1ère, le préfet de Mayotte reconnait que le « plan urgence eau » adopté en 2017 s’avère insuffisant. «Chaque année, nous avons 1000 à 1400 abonnés supplémentaires, la consommation augmente de 260 000 à 320 000 m3 d’eau chaque année ». Jean-François Colombet a évoqué les retards dans la construction de la troisième retenue collinaire et les défaillances de production de l’usine de dessalement de Petite-Terre.Le préfet a tenu à écarter l’idée reçue selon laquelle l’immigration clandestine serait responsable d’une surconsommation d’eau. « Les étrangers en situation irrégulière ne s’abonnent pas à la SMAE » dit-il. Selon lui les rampes d’accès à l’eau et autres systèmes de distribution aux plus démunis ne représentent que 0,8 % de la consommation.Le préfet reconnait « un problème immense d’insécurité et de délinquance »Sur l’immigration irrégulière et l’insécurité, le préfet assume un propos « politiquement incorrect » :Il indique que le ministère des affaires étrangères est à l’œuvre pour que les Comores acceptent à nouveau les reconduites à la frontière interrompues depuis le 16 mars. Il encourage aussi les polices municipales, la police nationale et la gendarmerie à travailler ensemble sur le terrain 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.